Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Tan Taşçı, Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk oldu. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve beslenme rutini üzerine samimi açıklamalarda bulunan Taşçı’nın özellikle yumurta tüketimiyle ilgili sözleri, programın dikkat çeken ve en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.

TAN TAŞÇI'NIN YUMURTA AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Tan Taşçı, Hülya Avşar'ın YouTube kanalında yayınlanan programa konuk olarak özel hayatı, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

Sağlıklı yaşam konusunda dikkatli davrandığını söyleyen ünlü sanatçı, tükettiği gıdalar konusunda seçici olduğunu ifade etti. Taşçı'nın özellikle yumurta hakkındaki sözleri ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"YUMURTA ÇOK TEHLİKELİ'' SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Beslenme tercihlerini anlatan Taşçı, yumurta tüketimiyle ilgili, "Yumurta çok tehlikeli" ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçı, bazı gıdaları hayatından çıkardığını belirtirken, sağlıklı yaşam konusundaki kişisel yaklaşımını da izleyicilerle paylaştı.

Ünlü isim ayrıca "Balık yiyen insan zehirlenir. Balıkçıda helva yersin, zehirlenme geçsin gözün açılsın diye. Balık yemek bizi alıklaştırır. Biraz aklımız, hafızamız gider. Zarar verir" açıklamasıyla da dikkat çekti.

Taşçı'nın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar sanatçının beslenme konusundaki yorumlarının uzmanlık alanı dışında olduğunu savunarak eleştirilerde bulundu.

SOSYAL MEDYADA 'ABİ SEN ŞARKINI SÖYLE' YORUMLARI

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlarda, "Abi sen sadece şarkını söyle", "Uzmanlık alanın bu değil" ve "Bu açıklamalar neden yapılıyor?" ifadeleri kullanıldı.

Tan Taşçı'nın sözleri kimi kullanıcılar tarafından tartışılırken, bazı takipçileri ise sanatçının kendi yaşam tercihlerinden bahsettiğini belirterek açıklamalarının kişisel bir değerlendirme olduğunu savundu.