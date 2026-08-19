Türkiye'nin önde gelen yumurta üretim merkezleri Afyonkarahisar ve Kayseri’den alınan güncel piyasa verileri, yumurta fiyatlarında dikkat çekici bir tırmanışa işaret ediyor. Temmuz ayının ikinci yarısından bu yana üretici fiyatlarında kaydedilen yaklaşık yüzde 61'lik artış, rekor seviyeleri beraberinde getirdi.

MALİYET BASKISI FİYATLARA DOĞRUDAN YANSIDI

Yılbaşından itibaren dalgalı bir grafik çizen yumurta piyasası, yaz ortasında yeniden yükseliş kulvarına girdi. Bölgesel jeopolitik risklerin etkisiyle ivme kazanan yem, enerji, işçilik ve lojistik maliyetleri doğrudan üretici satış fiyatlarına yansıtıldı. Şubat ve mart aylarında gerileyen, mayısta 4,10 lirayı gördükten sonra haziran ve temmuz başında 2,80 liraya kadar düşen fiyatlar, son bir aylık periyotta hızlı bir toparlanma sürecine girdi.

AFYONKARAHİSAR VE KAYSERİ'DE FİYAT ARTIŞLARI HIZ KAZANDI

Ekonomim'deki habere göre Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde 13 Temmuz tarihinde 2,80 liradan satılan duble yumurtanın adet fiyatı, son yapılan 40 kuruşluk güncellemeyle 4,50 liraya yükseldi. Başmakçı'da eski ana 4,40 TL, yeni ana 4,30 TL, yarka 4,10 TL, piliç 3,30 TL ve kılavuz boy yumurta ise 2,90 TL seviyesine çıktı.

Benzer bir piyasa hareketliliğinin yaşandığı Kayseri’de ise son 30 kuruşluk zamla birlikte duble yumurtanın tanesi 4,35 liraya ulaştı. Kayseri kulvarında eski ana 4,20 TL, yeni ana 4,10 TL ve yarka boy yumurta 3,60 TL’den işlem görürken; piliç ve kılavuz kategorisindeki fiyatlar sabit kaldı.

MARKETTE KOLİSİ 210 LİRAYI BULDU

Toptan ve üretici kanadında yaşanan maliyet kaynaklı artışların perakende sektörüne kademeli olarak yansıdığı gözlemleniyor. Halihazırda zincir marketlerde ve reyonlarda 30’lu orta boy yumurta kolisinin satış fiyatı 170 TL ile 210 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Tüketiciye ulaşan etiket fiyatları; yumurtanın gramaj sınıfına (M, L, XL) ve organik veya gezen tavuk üretimi gibi niteliklerine bağlı olarak daha yüksek seviyelere ulaşabiliyor.