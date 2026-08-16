Mutfakta en sık karşılaşılan sorunlardan biri olan haşlama sırasında yumurta kabuğunun çatlaması ve yumurta akının suya sızması, basit pişirme teknikleriyle önlenebiliyor. Özellikle buzdolabından çıkarılan soğuk yumurtaların doğrudan kaynar suya atılması ani sıcaklık değişimine neden olarak kabukta termal gerilim oluşturuyor.

SİRKEDEKİ ASİT PROTEİNLERİ HIZLA PIHTILAŞTIRIYOR

Yumurta haşlama suyuna eklenen yaklaşık bir tatlı kaşığı sirke, pişme esnasında kabukta oluşabilecek küçük çatlaklarda koruyucu rol oynuyor. Sirkenin içerdiği asit, dışarı sızan yumurta akındaki proteinlerin hızla pıhtılaşmasını sağlayarak akın tencereye dağılmasını engelliyor ve çatlağın bulunduğu bölgede koruyucu bir tabaka oluşturuyor.

ANİ SICAKLIK DEĞİŞİMİ VE DARBELERE DİKKAT EDİLMELİ

Çatlama riskini en aza indirmek için yumurtaların pişirilmeden önce oda sıcaklığına getirilmesi veya soğuk suyla birlikte kontrollü şekilde ısıtılması öneriliyor. Ayrıca yumurtaların tencere tabanına bir kaşık yardımıyla yavaşça bırakılması ve tencere içinde birbirine çarpmasını önleyecek seviyede orta ateşte kaynatılması gerekiyor.