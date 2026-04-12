Yumurta haşlarken en yaygın problemlerden biri kabuğun çatlamasıdır. Özellikle buzdolabından çıkan soğuk yumurtalar doğrudan kaynar suya bırakıldığında, ani ısı farkı nedeniyle iç basınç artar ve kabuk zarar görebilir.

Bu noktada devreye giren kürdan, kaynama sırasında oluşan yoğun su hareketini ve hava kabarcıklarını kısmen dengeler. Böylece oluşan basınç dalgaları azalır ve yumurtaların çatlama riski düşer.

Kürdan yönteminin sağladığı faydalar bununla da sınırlı değil. Kaynama sırasında oluşan hafif hareketlilik, yumurtanın iç zarının kabuktan daha kolay ayrılmasına yardımcı olur. Bu sayede haşlandıktan sonra kabuk soyma işlemi çok daha pratik hale gelir. Kabuklar daha büyük parçalar halinde ayrılır, yüzeye yapışma sorunu azalır ve yumurta daha düzgün bir görünüm kazanır.

Bu yöntem özellikle taze yumurtalarda daha etkili sonuç verir. Çünkü taze yumurtaların iç zarları kabuğa daha sıkı tutunur ve soyulması genellikle zor olur. Kürdanlı haşlama tekniği, bu yapışmayı gevşeterek kabuğun daha kolay ayrılmasını sağlar.