Erken sonbahar, bahçelerde lale soğanlarını toprakla buluşturmak için uygun dönemlerden biri. Bahçıvanların kullandığı pratik yöntemlerden biri ise yumurta kartonlarını çöpe atmak yerine toprağa yerleştirmek.

Lale soğanlarının eşit aralıklarla dikilmesini isteyenler, yumurta kartonlarından yararlanabiliyor. Kartonların alt kısımları hazırlanmış çukurlara yerleştirilerek her bölmeye bir soğan konuluyor. Ardından karton ve soğanların üzeri toprakla kapatılıyor.

İLKBAHARDA ÇİÇEK AÇIYOR

Lale soğanlarının genellikle eylül ortasından ekim sonuna kadar dikilmesi öneriliyor. Yaklaşık 12-15 santimetre derinliğe yerleştirilen soğanlar, kış boyunca köklenerek ilkbaharda çiçek açmaya hazırlanıyor.

Yumurta kartonları ise zamanla toprakta parçalanırken soğanların yer değiştirmesini önlemeye ve daha düzenli bir dikim yapılmasına yardımcı oluyor. Özellikle çok sayıda soğan dikilecek bahçelerde bu yöntem zaman kazandırıyor.