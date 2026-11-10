Mutfaklarda pratiklik adına yapılan bazı yerleşim tercihleri, gıdaların raf ömrünü tüketirken sağlık açısından da beklenmedik riskler doğuruyor. Gün içinde defalarca açılan buzdolabı kapağı, iç raflara kıyasla dolabın en sıcak ve ısı dalgalanmasının en sert yaşandığı noktasıdır. Bu durum özellikle kapak raflarına sıkça dizilen yumurta ve limon için gizli bir tehdit oluşturuyor.

KAPAKTAKİ O APARATA ALDANMAYIN: YUMURTADA SALMONELLA TEHLİKESİ

Buzdolabı üreticilerinin kapağa yerleştirdiği plastik yumurtalıklar, mutfaklarda en sık düşülen yanılgıların başında gelir. Gözenekli bir kabuk yapısına sahip olan yumurta, kapak her açıldığında ortamdaki ısıyla temas ederek yüzeyinde mikroskobik bir terleme oluşturur. Bu nemlenme ve ani ısı değişimi, kabuktaki Salmonella bakterisinin hızla gözeneklerden içeri sızmasına zemin hazırlar. Yumurtaların kesinlikle kapağa dizilmemesi, kendi orijinal karton kutusu içinde sıcaklığı sabit olan orta veya alt iç raflarda muhafaza edilmesi gerekir.

LİMONUN SUYUNU ÇEKİP KÜFLENMESİNE YOL AÇIYOR

Genellikle kapak raflarına ya da yumurtaların yanına gelişigüzel bırakılan bütün veya yarım limonlar da bu sıcaklık değişiminden doğrudan etkilenir. Nefes alan gözenekli kabuk yapısı nedeniyle kapaktaki hava akımına maruz kalan limonlar, çok kısa sürede su kaybederek taş gibi kurur ya da yüzeyinde hızla yeşil küf tabakaları üretir. Kesilmiş limonlar ise kapaktaki hava sirkülasyonu yüzünden tüm dolap kokusunu çeker. Limonların tazeliğini koruması için kapağa değil, buzdolabının sebzelik bölmesine veya hava almayan cam bir kap içinde orta raflara yerleştirilmesi tavsiye edilir.

KAPAĞA ASLINDA HANGİ ÜRÜNLER KONULMALI?

Buzdolabının kapak bölmesi, bozulma eşiği yüksek ve koruyucu asit içeren ürünler için ayrılmalıdır. Sirkeli soslar, hardal, ketçap, zeytin ve turşu kavanozları ile reçeller kapaktaki sıcaklık değişimlerine dirençli gıdalar arasında yer alır.