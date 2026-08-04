Bilim insanları, sade yoğurdun meyve, ceviz veya yulaf gibi lif açısından zengin besinlerle birlikte tüketildiğinde hem bağırsak mikrobiyotasını desteklediğini hem de dengeli bir kahvaltı oluşturduğunu belirtiyor. Bu nedenle tek başına bir "mucize besin" olarak değil, sağlıklı bir kahvaltının önemli parçalarından biri olarak değerlendiriliyor.

ARAŞTIRMALAR NEDEN YOĞURDU ÖNE ÇIKARIYOR?

Nutrition Reviews dergisinde yayımlanan ve 100'den fazla bilimsel çalışmayı değerlendiren sistematik inceleme, yoğurt ve diğer fermente süt ürünlerinin düzenli tüketiminin bağırsak sağlığı, kilo kontrolü, tip 2 diyabet riski ve kalp-damar sağlığı açısından olumlu etkilerle ilişkili olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, yoğurdun yalnızca içerdiği protein ve kalsiyumla değil, canlı bakteri kültürleri sayesinde de öne çıktığını belirtiyor.

Yakın zamanda yayımlanan başka bir çalışmada ise 119 sağlıklı gönüllü üzerinde yoğurt ve yulaf tüketiminin bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkileri incelendi. Bulgular, yoğurdun faydalı bakteri türlerini artırdığını ve bağırsak mikrobiyotasında olumlu değişiklikler oluşturabildiğini gösterdi.

EN FAZLA FAYDA İÇİN ŞEKERSİZ TÜKETİLMESİ ÖNERİLİYOR

Beslenme uzmanları, aromalı ve ilave şeker içeren yoğurtlar yerine sade yoğurdun tercih edilmesini öneriyor. Taze meyveler, ceviz, badem, chia tohumu veya yulafla zenginleştirilen sade yoğurt; protein, lif ve sağlıklı yağları bir araya getirerek daha dengeli bir kahvaltı sunabiliyor.

Uzmanlar ayrıca, herkes için tek bir "en sağlıklı kahvaltılık" bulunmadığını vurguluyor. Yaş, sağlık durumu ve beslenme alışkanlıklarına göre ihtiyaçlar değişebilse de, mevcut bilimsel veriler sade yoğurdun sağlıklı kahvaltı seçenekleri arasında üst sıralarda yer aldığını gösteriyor.