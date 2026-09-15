Mutfak alışverişlerinde sıklıkla tüketilen yumurtayı satın alırken yalnızca ambalajın dış görünümüne bakmak yeterli olmuyor. Dışarıdan bakıldığında sağlam görünen kolilerin içinde fark edilmesi zor mikro çatlaklar ve hasarlı ürünler bulunabiliyor.

YUMURTALARIN YUVALARINDA KONTROL EDİLMESİ GEREKİYOR

Uzmanlar, koli içindeki bir yumurtanın kartona yapışmış olmasının göz ardı edilmemesi gereken bir durum olduğunu vurguladı. Dışarıdan tam görünen kabukta oluşan mikro düzeydeki çatlaklar, yumurta sıvısının sızarak ambalaja yapışmasına yol açıyor. Bu nedenle alışveriş esnasında yumurtaların yuvalarında serbestçe hareket edip etmediğinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

NEM VE SIZINTI İZLERİ BAKTERİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Yumurta kolisinin tabanında veya çevresinde görülen ıslaklık ve nem lekeleri, kırık ya da çatlak bir yumurtanın varlığına işaret ediyor. Kabuğun doğal koruyucu yapısının bozulması, Salmonella başta olmak üzere çeşitli gıda kaynaklı bakterilerin yumurta içerisine ulaşma riskini yükseltiyor.

Ayrıca hasarlı yumurtadan sızan sıvılar, alışveriş poşetlerine, tezgahlara ve buzdolabındaki diğer ürünlere temas ederek çapraz bulaşmaya zemin hazırlıyor.

Sağlıklı bir tüketim için satın alma aşamasında kolinin açılarak yumurtaların hareketliliğinin, ambalaj temizliğinin ve son tüketim tarihinin incelenmesi tavsiye edildi.