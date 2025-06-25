Türkiye'nin önemli yumurta üretim merkezlerinden biri olan Kayseri'de, yumurta fiyatlarında dikkat çeken bir değişim yaşandı. Ekonomim'den Veysel Ağdar'ın haberine göre, geçtiğimiz aylarda ihracat yasağıyla gündeme gelen sektörde bu kez duble ve kılavuz yumurta fiyatlarının ters yönde hareket etmesi dikkat çekti.

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda yurt içi piyasalarda fiyat artışına sebep olan yumurta ihracatını engellemek için fon kesintisi tutarını 0,5 dolardan 1,5 dolara çıkarma kararı aldı.

Sektör temsilcileri, bu karar sonrası yurt dışına ancak zararına yumurta satılabileceğini belirtirken kısıtlamanın da 'örtülü yasak' olduğunu ifade ettiler. Ancak bu kez küçük yumurta fiyatları artışa geçti.

KÜÇÜK YUMURTA 55 KURUŞ ARTTI

Geçen hafta toptan piyasada tanesi 3,60 TL olan duble yumurtanın fiyatı 3,35 TL’ye gerilerken, eski anaç tavukların yumurtasından oluşan duble sınıfı ürünler de 3,50 TL'den 3,25 TL’ye düştü. Buna karşın küçük ebatlı kılavuz yumurtanın fiyatı 55 kuruş artışla 1,65 TL’ye yükseldi.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, toptan piyasada yaşanan bu fiyat dalgalanmalarının temelinde arz-talep dengesinin yattığını belirtti. Afyon, özellikle büyük boy yumurtalarda talebin bir miktar azalmasının fiyat düşüşünü beraberinde getirdiğini, buna karşın kılavuz yumurtaya olan talebin fiyatları yukarı çektiğini ifade etti.