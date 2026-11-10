Türkiye'de et tüketiminin azalmasıyla birlikte, hayvansal gıdalardan ve yumurtadan daha yüksek oranda protein barındıran yeşil mercimek temel besin kaynağı haline geldi. İçerdiği yoğun lif ve bitkisel protein sayesinde bu bakliyat, vücudun günlük besin ihtiyacını karşılarken aynı zamanda diyabet ve kalp hastalıkları riskini doğrudan düşürüyor.

YUMURTADAN DAHA FAZLA PROTEİN İÇERİYOR

Uzman incelemelerine göre yeşil mercimek, en temel protein kaynaklarından biri kabul edilen yumurtadan daha yüksek oranda protein barındırıyor. Sporcular tarafından da sıkça tercih edilen bu ekonomik besin, kas kütlesinin korunmasına ve artmasına doğrudan katkı sağlıyor.

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR

Vücuda giren karbonhidrat ve şekerin hızla enerjiye dönüşmesini sağlayan bakliyat, kan şekerinde yaşanan ani dalgalanmaları önlüyor. Bu biyolojik işlevi sayesinde ürünün düzenli tüketimi, tip-2 diyabet hastalığına yakalanma riskini belirgin şekilde aşağı çekiyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNE ETKİSİ NELERDİR?

Yüksek oranda lif içeren yeşil mercimek, bağırsak hareketlerini hızlandırarak sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlıyor. Düzenli tüketildiğinde kabızlık gibi sindirim problemlerini ortadan kaldırırken, vücuttaki kötü kolesterol seviyesini de düşürüyor.

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR VE KANSIZLIĞI ÖNLÜYOR

Magnezyum ve demir açısından oldukça zengin olan besin, kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekleyerek kansızlık sorunuyla mücadele ediyor. Damar tıkanıklığını engelleyen yapısı ve içerdiği B vitamini kompleksi, kalp ve sinir sisteminin genel sağlığını güvence altına alıyor.