Sağlıklı bir vücut gelişimi için protein ihtiyacının karşılanmasında bitkisel kaynaklar ön plana çıkıyor. Uzmanlar, Türk mutfağında "kara şimşek" olarak da bilinen yeşil mercimeğin, hayvansal protein kaynaklarına güçlü bir alternatif oluşturduğunu belirtiyor.

Ekonomik dalgalanmalar nedeniyle alternatif besin arayışına giren tüketiciler için baklagiller ilk sırada yer alıyor. Besin değerleri incelendiğinde yeşil mercimeğin, en popüler hayvansal protein kaynaklarından biri olan yumurtadan bile daha yüksek protein oranına sahip olduğu görülüyor.

SİNDİRİME VE KAN ŞEKERİNE ÇOK FAYDALI

Yeşil mercimek, yüksek lifli yapısı sayesinde bağırsak sisteminin düzenli çalışmasını destekliyor ve kabızlık sorunlarının önüne geçiyor. Vücuda alınan karbonhidrat ve şekerin hızla enerjiye dönüşmesini kolaylaştırarak kan şekerini dengede tutuyor.

Bu dengelenme süreci, özellikle tip 2 diyabet hastalığına yakalanma riskini belirgin ölçüde azaltıyor. Düzenli tüketildiğinde metabolizma işleyişini düzenleyerek sindirim sistemi konforunu üst seviyeye çıkarıyor.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Kardiyovasküler sistem üzerinde koruyucu etkiler barındıran yeşil mercimek, vücuttaki kötü kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı oluyor. Damar tıkanıklığı riskini en aza indirirken, hücre yenilenmesini destekleyerek yaşlanma etkilerini yavaşlatıyor.

Zengin bir magnezyum ve demir deposu olan bu bakliyat, kansızlık (anemi) problemi yaşayan bireylerde kırmızı kan hücrelerinin üretimini hızlandırıyor. İçeriğindeki yoğun B vitamini grubu ile de sinir sistemi sağlığını doğrudan koruma altına alıyor.