Yumurtaların oda sıcaklığı yerine buzdolabında, orijinal karton kutusu içinde saklanması raf ömrünü yaklaşık üç hafta ile sınırlıyor. Benzer şekilde, ayrılmış yumurta akları kapalı kapta üç hafta, sarıları ise üzeri örtülü şekilde en fazla üç gün muhafaza edilebiliyor.

İngiliz Yumurta Sanayi Konseyi, gıda israfını önlemek ve saklama süresini uzatmak için dondurucu yöntemini öneriyor. Belirtilen yönergelere göre dondurulan yumurtalar 1 yıla kadar güvenle saklanabiliyor; ancak en yüksek tazelik için ilk dört ay içinde tüketilmesi tavsiye ediliyor.

BÜTÜN YUMURTA VE YUMURTA AKI NASIL DONDURULUR?

Kabuğuyla dondurucuya konmaması gereken yumurtaların saklama şekline göre izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

Bütün yumurtalar: Akı ve sarısı homojen bir kıvam alana kadar çırpılır. Karışım, dondurucuya uygun hava geçirmez bir kaba aktarılır, üzerine dondurulduğu tarih yazılır ve buzluğa kaldırılır.

Yumurta akları: Sarılarından ayrılan aklar bir kaba alınır, hafifçe karıştırılır ve kabın ağzı sıkıca kapatılarak doğrudan dondurulur. Çözülme kolaylığı açısından akların tek kullanımlık küçük porsiyonlar halinde dondurulması önerilir.Yumurta sarıları doğrudan dondurulduğunda, yoğun yapıları nedeniyle jelleşerek tariflerde kullanılamaz hale gelir. Konsey, bu durumun önüne geçmek için koruyucu ekleme kuralını şart koşuyor:

Her 240 ml çiğ yumurta sarısı için:

Tuzlu yemeklerde kullanılacaksa: Yarım çay kaşığı tuz,

Tatlı ve hamur işlerinde kullanılacaksa: 1 ila 1,5 yemek kaşığı şeker eklenip karıştırılmalıdır.

ÇÖZDÜRME VE TÜKETİM KURALLARI

Dondurulmuş yumurtaların kullanımında hijyen ve gıda güvenliği kritik önem taşır:

Doğrudan pişirilmez: Yumurtalar buzluktan çıkar çıkmaz kesinlikle tavaya veya tencereye alınmamalıdır.

Güvenli çözdürme: Bakteri üremesini engellemek için yumurtalar bir gece önceden buzdolabı bölmesine alınarak çözdürülmelidir. Hızlı çözdürme gerekirse, sızdırmaz kabın üzerinden soğuk su akıtılabilir.

Bekletmeden kullanım: Çözülen yumurtalar oda sıcaklığında bekletilmeden derhal kullanılmalı ve yalnızca tam pişirilen tariflerde tercih edilmelidir.