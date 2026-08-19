Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülke dışından ithal edilen yumurtalarla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir salmonella salgını nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin hastalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, salgın kapsamında 207 doğrulanmış vakanın tespit edildiği bildirildi.

UKHSA verilerine göre, vakaların 199'u İngiltere, 6'sı İskoçya, 1'i Galler ve 1'i Kuzey İrlanda'da görüldü. Hastalanan kişilerin %38'inin hastanede tedavi altına alındığı, iki kişide ise hayati tehlike oluşturan kan dolaşımı enfeksiyonu geliştiği kaydedildi.

RİSK ALTINDAKİ GRUPLAR

Mide krampları, ishal, kusma ve yüksek ateş gibi belirtilerle ortaya çıkan salmonella enfeksiyonunun özellikle yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler için yüksek risk taşıdığı ifade edildi.

Uzmanlar ve Gıda Standartları Ajansı (FSA), salgının kaynağını tespit etmek amacıyla ortak inceleme yürütüyor.

TÜKETİCİLERE KIRMIZI ASLAN VE KOD KONTROL ÇAĞRISI

Salgın sonrası uzmanlar, tüketicileri satın aldıkları yumurtaların üzerindeki damgaları kontrol etmeleri konusunda uyardı. Güvenli üretim standartlarını simgeleyen "Kırmızı Aslan" (Red Lion) amblemi ve 8 haneli kodun kontrol edilmesi isteniyor.

Yumurta üzerindeki 8 haneli kodun tanımı şu şekilde:

İlk rakam (0-3): Yetiştirme yöntemini gösterir (0: Organik, 1: Serbest gezen, 2: Kümes, 3: Kafes).

Ülke kodu: Yumurtanın menşe ülkesini belirtir (Örn: UK).

5 haneli sayı: Yumurtanın elde edildiği çiftliğin kimlik kodudur.