Yumurta kabuğuna basılan kodlar sayesinde tüketiciler, satın aldıkları yumurtanın organik üretimden mi, serbest dolaşan tavuklardan mı yoksa kafes sisteminde yetiştirilen tavuklardan mı elde edildiğini öğrenebiliyor.

İLK RAKAMA DİKKAT EDİN

Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı bilgilere göre yumurtaların üzerindeki kodlar dört farklı yetiştirme yöntemini ifade ediyor. Kodun başında yer alan 0, 1, 2 ve 3 rakamlarının anlamları şöyle:

0 ile başlayan yumurtalar: Organik yetiştiricilik kurallarına uygun olarak yetiştirilen ve organik yemlerle beslenen tavuklardan elde ediliyor.

1 ile başlayan yumurtalar: Açık havaya çıkabilen ve dışarıda dolaşabilen tavuklardan elde ediliyor.

2 ile başlayan yumurtalar: Kapalı kümeslerde kafese konulmadan yetiştirilen tavuklardan elde ediliyor.

3 ile başlayan yumurtalar: Kafes sistemi içerisinde yetiştirilen tavuklardan elde ediliyor.

Bu rakamların yumurtanın büyüklüğünü, tazeliğini veya besin değerini değil, doğrudan üretim yöntemini gösterdiğini bilmek gerekiyor.

DİĞER RAKAMLARIN DA BİR ANLAMI VAR

Yetiştirme kodunun hemen ardından gelen TR ibaresi, yumurtanın Türkiye'de üretildiğini gösteriyor. Bu harfleri takip eden ilk iki rakam ise üretimin gerçekleştirildiği ilin plaka kodunu ifade ediyor. Örneğin 06 Ankara'yı, 34 İstanbul'u, 35 ise İzmir'i temsil ediyor.

Kodun devamındaki rakamlar üretici işletmenin kayıt numarasını, son bölümündeki rakamlar ise yumurtanın elde edildiği kümesi gösteriyor. Bu sistem sayesinde yumurtanın hangi işletmeden geldiği takip edilebiliyor.

Tüketicilerin yumurta satın alırken ambalaj üzerindeki ifadelerin yanı sıra kabuğa basılan kodları da kontrol etmesi önem taşıyor. A sınıfı sofralık yumurtalarda bu kodların okunabilir şekilde bulunması zorunlu tutuluyor.