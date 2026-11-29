Soğuk su dolu derin bir kaba veya bardağa bırakılan yumurtanın su içindeki duruşu, tazeliği hakkında kesin bilgi veriyor. Yumurta dibe tamamen yatay bir şekilde yatıyorsa taze olduğunu, dikey duruyorsa yakın zamanda tüketilmesi gerektiğini, su yüzeyine çıkıyorsa bayatladığını ve bozulduğunu kesin olarak gösteriyor.

HAVA KESESİ HACMİ TAZELİĞİ NASIL ETKİLER?

Yumurtanın kabuğunda gözle görülmeyen binlerce mikroskobik gözenek bulunuyor. Yumurta bekledikçe bu gözeneklerden içeriye hava girerken, içindeki su buharı ve karbondioksit zamanla dışarı çıkıyor. Bu doğal süreç, yumurtanın kütle kaybetmesine ve içindeki hava kesesinin (boşluğunun) giderek büyümesine yol açıyor.

KAPTA DİBE YATAY YATAN YUMURTA NE ANLAMA GELİR?

Taze bir yumurtanın içindeki hava kesesi çok küçük, ağırlığı ve yoğunluğu ise fazladır. Soğuk su dolu bir bardağa bırakıldığında, yer çekimi ve yoğunluk farkı nedeniyle hemen dibe çöker ve yan yatarak tamamen yatay bir şekilde kalır. Bu durum, yumurtanın yeni ve güvenle tüketilebilir olduğunu kanıtlar.

DİK DURAN YUMURTA BOZULMUŞ MUDUR?

Yumurta birkaç haftalık olduğunda, gözeneklerden giren hava miktarı artar ve dipteki geniş uçta bulunan hava kesesi büyümeye başlar. Suya bırakılan yumurta, hafifçe hafifleyen bu uç nedeniyle dikilerek dikey bir konum alır. Bu durum yumurtanın bayatlamaya başladığını, ancak hala tüketilebilir olduğunu, yine de kısa sürede bitirilmesi gerektiğini işaret eder.

SU YÜZEYİNE ÇIKAN YUMURTALARA DİKKAT

Bayatlama süreci ilerledikçe ve yumurta bozulma aşamasına geldiğinde, içindeki hava boşluğu en büyük hacmine ulaşır. Yoğunluğu suyun yoğunluğunun altına düşen yumurta, suya bırakıldığında dibe batamaz ve doğrudan suyun yüzeyine fırlar. Su yüzeyinde yüzen bu yumurtalar, içinde biriken gazlar ve bozulma nedeniyle kesinlikle tüketilmemelidir.