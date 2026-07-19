Özellikle çırpılmış yumurta hazırlarken kullanılan bu yöntem, pişirme sırasında yumurtanın nemini daha iyi korumasını sağlıyor. Böylece yumurta hem daha kabarık hem de daha pürüzsüz bir doku kazanıyor.

DAHA YUMUŞAK VE KABARIK OLUYOR

Uzmanlara göre yoğurttaki su ve proteinler, yumurtanın yüksek ısıda hızla sertleşmesini geciktirebiliyor. Bu da pişirme sırasında daha yumuşak ve kremsi bir sonuç elde edilmesine katkı sağlıyor.

Yoğurdun etkisini gösterebilmesi için miktarın abartılmaması gerekiyor. Genellikle 2 yumurta için 1 yemek kaşığı yoğurt yeterli kabul ediliyor. Fazla yoğurt kullanılması ise yumurtanın fazla sulanmasına neden olabiliyor.

DÜŞÜK ISIDA PİŞİRİLMESİ ÖNERİLİYOR

Şefler, yoğurt eklenen yumurtanın orta veya kısık ateşte yavaş pişirilmesini tavsiye ediyor. Bu yöntem, yumurtanın içindeki nemin korunmasına yardımcı olurken daha yumuşak bir kıvam elde edilmesini sağlıyor.

Pişirme sırasında sürekli karıştırmak ve yumurta tamamen kurumadan ocaktan almak da lezzeti artıran püf noktaları arasında gösteriliyor. Böylece dışı kurumayan, içi yumuşak ve daha dolgun bir çırpılmış yumurta elde edilebiliyor.