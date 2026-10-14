Hemen her sabah severek tüketilen ve doğanın sunduğu en eksiksiz protein kaynaklarından biri olan yumurta, mutfaktaki pişirilme tekniğine göre ya tam bir şifa deposuna dönüşüyor ya da tüm besin değerini kaybediyor. Beslenme uzmanlarının son dönemde en çok üzerinde durduğu konu ise, farkında olmadan yapılan ve yumurtanın içindeki vitaminleri nötrleyen yüksek ısı hatası oldu.

SARI ETRAFINDAKİ YEŞİL HALKAYA DİKKAT

Pek çok kişinin düştüğü en büyük yanlışların başında yumurtayı yüksek ateşte gereğinden fazla haşlamak geliyor. Yumurta sarısının etrafında oluşan o yeşil ve gri renkteki tabaka, aslında kükürt ile demirin yüksek ısıyla tepkimeye girdiğinin ve besin kalitesinin tamamen düştüğünün en açık göstergesi olarak kabul ediliyor.

EN SAĞLIKLI PİŞİRME YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Uzmanlara göre yumurtayı en sağlıklı şekilde tüketmenin ilk sırrı, onu hiçbir ekstra yağ eklemeden kayısı kıvamında haşlamaktan geçiyor. Sarı kısmının hafif akışkan kalması, ısıya karşı son derece hassas olan vitamin ve antioksidanların can damarını koruyor. Benzer şekilde yumurtayı doğrudan sıcak suyun içinde pişirmek yani çılbır yöntemi de yüksek ısıya maruz bırakmadığı için besin ögelerini en saf haliyle tabağa taşıyor.

YÜKSEK ISIDAN VE YANMIŞ YAĞLARDAN UZAK DURUN!

Tavada pişirmeyi sevenlerin ise mutlaka yüksek ateşe dayanıklı sızma zeytinyağı veya sade yağ tercih etmesi, yumurtayı yakmadan kısık ateşte ağır ağır pişirmesi gerekiyor. Rafine sıvı yağlarda ve yüksek ateşte kızartılan yumurtalar kolesterolün oksitlenmesine yol açarak tüm faydasını yitiriyor. Kahvaltıda maksimum verim almak için yumurtayı yakmadan, doğru sürelerde ve sebzelerle zenginleştirerek tüketmek büyük önem taşıyor.