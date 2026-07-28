YUNAK SULH HUKUK MAHKEMESİ
YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/11 SATIŞ
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, SELÇUK Mah. 106 Ada, 2 Parsel,
Yüzölçümü : 2.500,00 m2
Kıymeti : 3.125.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:06
Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:06
Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:06
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, SELÇUK Mah. 164 Ada, 1 Parsel,
Yüzölçümü : 10.553,71 m2
Kıymeti : 1.266.445,20 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:06
Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 11:06
Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 11:06
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, SELÇUK Mah. 107 Ada, 17 Parsel,
Yüzölçümü : 63.861,17 m2
Kıymeti : 5.108.893,60 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 12:06
Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 12:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 12:06
Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 12:06
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, BAHÇELİEVLER Mah. 201 Ada, 17 Parsel,
Yüzölçümü : 35.899,63 m2
Kıymeti : 3.589.963,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 13:32
Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 13:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 13:32
Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 13:32
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, SELÇUK Mah. 252 Ada, 21 Parsel,
Yüzölçümü : 36.888,20 m2
Kıymeti : 2.951.057,60 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:02
Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 10:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 10:02
Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 10:02
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, SELÇUK Mah. 159 Ada, 58 Parsel,
Yüzölçümü : 19.632,15 m2
Kıymeti : 2.748.501,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 11:02
Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 11:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 11:02
Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 11:02
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, SELÇUK Mah. 159 Ada, 59 Parsel,
Yüzölçümü : 17.618,86 m2
Kıymeti : 2.114.263,20 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 12:10
Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 12:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 12:10
Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 12:10
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, SELÇUK Mah. 248 Ada, 33 Parsel,
Yüzölçümü : 118.751,58 m2
Kıymeti : 9.500.126,40 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 13:31
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr Basın no ILN02517542