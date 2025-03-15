Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik, Santorini ve Yamurgi gibi popüler tatil adalarında günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bu adalar, her yıl milyonlarca turisti ağırlarken, ana gelir kaynağı turizm olan yerlerde erken rezervasyon iptalleri yaşandı. Yaşanan bu gelişmeler, turistlerin rotalarını Türkiye'ye çevirme eğiliminde olduklarını gösteriyor.

Yunan hükümeti, turizm sektörünün zarar görmemesi için çeşitli tedbirler alırken, Türkiye'nin bu durumdan yararlanarak Ege adalarındaki turistleri kendine çekebileceği düşünülüyor. Son dönemdeki sarsıntılar nedeniyle tatil yapmak isteyen bazı turistler, rezervasyonlarını iptal ederek Türkiye'yi tercih etmeye başladı. Bu durum, Türkiye'nin tatil bölgelerinde erken rezervasyon talebini artırdı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Ege Denizi'nde devam eden sismik hareketlerin, adalardaki turist sayısını etkilediğini belirtti.

"REZERVASYONLAR DAHA ÇOK BODRUM VE MUĞLA BÖLGESİNE KAYIYOR"

Türkiye'de turizm fırsatı yaşandığına dikkat çeken İşler, "Elbette böyle afetlerin olmasını istemeyiz ama başta Santorini olmak üzere depremin yarattığı korku ve insanların bu sene rezervasyonlarını oraya yapmama veya iptal etme eğilimi devam ediyor. Aynı deniz ve güneşi kullandığımız iki ülke olarak rezervasyonların daha çok Bodrum ve Muğla bölgesine kaydığını görüyoruz." şeklinde ifadeler yer verdi.

Turizmciler aracılığıyla tanıtım çalışmalarına devam ettiklerine dikat çeken İşler, "Şu anda adalardan kaçanların Mısır'a ve yeni destinasyon noktası Antalya, Fethiye, Marmaris ile Bodrum'a kaydını görüyoruz. Daha önce Türkiye'ye gelmeyen bu yeni turist profilinin, hedef kitlemizde olması bizim için şans. Bu şansı üstün hizmet kalitesi ve uygun fiyatla lehimize çevirebiliriz. Yeni bir pazar, yeni bir müşteri portföyü ile karşı karşıyayız." dedi.

"HEDEFİMİZİ YAKALAYACAĞIZ"

Erken rezervasyon sorununun yaşandığını aktaran İşler, artışla ilgili şu şekilde konuştu:

"Erken rezervasyondaki artış turistlerin Yunanistan'dan bize doğru kaydığını gösteriyor. Tabii ki doğal afetin hiçbir zaman hiçbir ülkede olmasını istemeyiz ama bunun bu tarafa doğru kayacağı belliydi ve hareketliliği görüyoruz. Çeşme'de deniz, kum, güneş, tarih, festivaller, gastronomi gibi her şey var. Yani geçen yıl sezon ortasında pahalı algısı oluşturup, adalarla bizi karşılaştıranlar bugün doğru olmadığını çok iyi gördü. Bu algı yavaş yavaş kayboldu. Bu sene ve önümüzdeki sene, 2023 ve 2024'e hiç benzemeyecek. Bizim 2019 yılı ile öncesini yakalamak, geçmek hedefimiz var ve yakalayacağız. Bu yıl Çeşme için güzel yıl olacak."