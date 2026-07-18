Yunan basınında yer alan bilgilere göre, farklı noktalarda çıkan yangınların kontrol altına alınması için yoğun çalışma yürütülüyor.

İLERYOZ ADASI'NDAKİ YANGIN SIÇRADI

Ege Denizi'ndeki İleryoz Adası'nda bulunan bir çöp toplama alanında başlayan yangın, kısa sürede çevredeki makilik alana yayıldı.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye havadan ve karadan müdahale başlatılırken, söndürme çalışmalarına İstanköy ve Sisam adalarından da destek ekipleri sevk edildi.

EĞRİBOZ VE KARDİÇA'DA DA ALEVLER YÜKSELDİ

Eğriboz Adası'nın Politika bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ile Kardiça ilinin Sofades bölgesindeki tarım arazisinde başlayan yangına da ekipler müdahale ediyor.

Her iki bölgede de yangınları kontrol altına almak amacıyla hava ve kara unsurlarının koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.