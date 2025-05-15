Türk vatandaşlarının belirli Yunan adalarına kolayca seyahat etmesini sağlayan sistem, bu yıl 12 adayı kapsayacak şekilde genişletildi.
KAPIDA VİZE ÜCRETİNE ZAM
Kapıda vize ücreti bu yıl yüzde 42 artarak 60 eurodan 85 euroya (3.705 lira) yükseldi.
18 yaş altındaki çocuklar için ise ücret 20 euro olarak belirlendi. Ancak vize başvurusunun reddedilmesi durumunda ücret iade edilmiyor.
KAPIDA VİZE İLE KAÇ GÜN YUNAN ADALARINDA KALINABİLİR?
Kapıda vize, yalnızca başvuru yapılan adaya tek giriş hakkı tanıyor ve en fazla 6 gece 7 gün konaklama imkânı sağlıyor.
Yunan Adalarına Deniz Seferleri Tarifesi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Yunan adalarına yaz sezonu sefer tarifesini açıkladı:
Seferihisar – Samos: 40 euro
Kuşadası – Samos: 55 euro
Dikili – Midilli: 45 euro