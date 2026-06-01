Türkiye'nin en büyük şirketler toplulukları arasında yer alan Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, o dönem eşi olan Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte 24 Ağustos 2023 tarihinde kullanmakta oldukları sürat teknesi ile kaza geçirmiş, kayalıklara çarpan ikili ağır şekilde yaralanmıştı.





Kaza sonrası iki isim acil olarak Leros Devlet Hastanesine kaldırılırken, yapılan ilk müdahalenin ardından Türkiye'ye sevk edilmişlerdi. Ali Sabancı, minnet borcu duyduğu hastaneye 31 Mart 2026 tarihinde değeri 115 bin Euroyu aşan sağlık ekipmanları hediye etmiş ve bir teşekkür mektubu kaleme almıştı.





AYNI HASTANE BİR TÜRK İŞ İNSANINI DAHA KURTARDI



Sabancı çiftine yönelik müdahalesiyle Türk kamuoyunda gündem olan Leros Devlet Hastanesi, geçtiğimiz hafta bir Türk iş insanının daha hayatını kurtardı.



Aris'te yer alan habere göre, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, dün akşam Leros açıklarında ağır yaralı halde bir Türk vatandaşı bulunduğunu ve tedavisinin ardından İstanbul'a sevk edildiğini, vatandaşın oğlunun gece kendisine aşağıdaki mektubu yazdığını paylaştı:



Paylaşılan teşekkür mesajında Türkiye'nin en büyük lojistik şirketleri arasında yer alan Kınay Lojistik'in Yönetim Kurulu Başkanı Sina Kınay'ın imzası görülürken, bu mesajla birlikte kazayı geçiren iş insanının baba Hasan Kınay olduğu anlaşıldı.



Kınay Yönetim Kurulu Başkanı Sina Kınay



Sina Kınay'ın hastaneye ve Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis'e gönderdiği teşekkür mesajı şu şekilde:

"Sayın Bakan Georgiadis,

Bu gece yarısı mesajı için lütfen özürlerimi kabul edin.

Babam ve ben, eve dönmemize yardımcı olduğunuz ve desteğiniz için size içtenlikle teşekkür etmek isteriz. Leros ve Rodos Hastanesi'nin doktor ve hemşirelerine, ayrıca Leros ile Rodos arasındaki helikopter tahliye uçuşunda görev yapan pilotlara ve tıbbi personele sonsuza dek minnettar kalacağız.

Babamı teşhis ve tedavi ederken gösterdikleri bakım, profesyonellik, şefkat ve sıcaklık, insanlığın en güzel örnekleridir ve her insanın ihtiyaç anında karşılaşmayı umacağı niteliklerdir. Son 48 saat içinde bu inanılmaz ekip, Hipokrat Yemini'nin her bir ilkesini hayata geçirerek bu büyük ulusun modern tıbbın doğuş yeri olduğunu bir kez daha teyit etmiştir.

Sarsılmaz desteğiniz ve babamın bakımında emeği geçen herkesin olağanüstü çabaları için sonsuza dek minnettar kalacağız.

En derin takdir ve saygılarımızla,

Sina Kınay"



KINAY Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Hasan Kınay