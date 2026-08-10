Yaz tatili için Yunanistan'ın Mikonos Adası'na giden cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Aylin Saruhan, teknelerinde geçirdiği kaza sonrası hastanelik oldu. Düşerek omzunu kıran Saruhan, eşi Hakan Saruhan tarafından ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Başarılı bir ameliyat geçiren Saruhan'ın tedavisine evinde devam ettiği öğrenildi.

TEKNEDEKİ KAZA SONRASI HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Aylin Saruhan, eşi Hakan Saruhan ve kızı Leyla ile birlikte tatil için Mikonos'a gitti. Adada demirli teknelerinde talihsiz bir kaza geçiren Saruhan, düşmesinin ardından büyük acı yaşadı.

Eşi Hakan Saruhan'ın hızlı şekilde ambulans uçak organize ettiği ve Aylin Saruhan'ın İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

AMELİYAT OLDU, EVİNDE DİNLENİYOR

İstanbul'a getirildikten sonra hastanede tedavi altına alınan Aylin Saruhan, omzundan başarılı bir operasyon geçirdi. Saruhan'ın ameliyatın ardından taburcu edildiği ve şu sıralar evinde dinlenerek iyileşmeyi beklediği belirtildi.