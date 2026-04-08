Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olan ve NATO'nun hassas bilgilerine sahip olduğu belirlenen bir albayın Çin'e giderek Çin istihbaratı ile görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. NATO kaynaklardan edinilen bilgilere göre, danışmanlık hizmeti veren Malezya menşeli bir şirketin, Linkedin isimli platform üzerinden söz konusu albay ile temasa geçtiği tespit edildi. Albay tutuklandıktan sonra hakkındaki iddiaları kabul ederek Çin için casusluk yaptığını itiraf etti.

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nde görevli bir albay, NATO'nun kritik bilgilerini Çin'e sızdırmaktan tutuklandı. NATO kaynaklarından edinilen bilgiye göre, NATO'nun hassas bilgilerine sahip olduğu bilinen albayın bizzat Çin'e giderek Çin istihbaratı ile görüşmeler yaptığı tespit edildi. Danışmanlık hizmeti veren Malezya menşeli bir şirketin, Linkedin isimli sosyal medya uygulaması üzerinden albay ile temasa geçtiği belirlendi. Malezya menşeili şirketin Çin seyahatine katılan albayın, bu seyahatte Çin İstihbaratı tarafından devşirildiği öğrenildi.

Albayın Çin'deki görüşmelerin ardından Çin istihbarat elemanları ile Yunanistan'da da görüşmeler yaptığı, NATO'nun gizli projelerini ve kritik öneme sahip teknolojileri hakkındaki bilgileri para karşılığı sattığı tespit edildi. Ödemeleri kripto para ile aldığı belirlenen albay, NATO'nun Yunanistan makamlarını uyarması ve diğer müttefik ülkeleri de bilgilendirmesi üzerine tutuklandı. Albayın tutuklandıktan sonra hakkındaki iddiaları kabul ettiği ve Çin için casusluk yaptığını itiraf ettiği kaydedildi.