Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında inşa edilmesi planlanan deniz altı elektrik bağlantısı projesi, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Yunanistan'ın eski Sanayi Bakan Yardımcısı ve bağımsız milletvekili Theodora Çakri, Yunan savunma sitesi Militaire.gr'de yayımlanan makalesinde, araştırma faaliyetleri öncesinde Fransa'nın Türkiye'yi diplomatik notayla bilgilendirmesini değerlendirdi.

Çakri, yaşanan gelişmenin Türkiye açısından diplomatik bir kazanım, Yunanistan açısından ise ciddi bir geri adım olduğunu ifade etti.

'TÜRKİYE'NİN ELİ GÜÇLENDİ'

Türkiye'nin araştırma faaliyetlerine yönelik yazılı bilgilendirme talebinin karşılandığını belirten Çakri, Ankara'nın askeri müdahaleye başvurmadan diplomatik süreç üzerinden istediğini elde ettiğini savundu.

Yunan milletvekili, Fransa tarafından iletilen diplomatik notanın ardından Türkiye'nin yeni bir NAVTEX yayımlayarak kendi kıta sahanlığı olarak tanımladığı bölgedeki çalışmalara onay verdiğini duyurduğunu aktardı.

Çakri'ye göre söz konusu gelişme, Akdeniz ülkeleri için Türkiye'nin bölgede söz sahibi olduğu izlenimini güçlendirdi.

GEMİ LİMANDA BEKLETİLDİ

Çakri'nin yazısında paylaştığı bilgilere göre Yunanistan, 6 Kasım'da Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo'nun deniz altı incelemeleri için 6 Mart 2027'ye kadar geçerli olacak bir NAVTEX yayımladı.

Türkiye ise bu duyuruya, çalışmaların bir bölümünün kendi kıta sahanlığında gerçekleştirileceğini savunan karşı bir NAVTEX ile yanıt verdi.

Diplomatik temasların sürdüğü bu süreçte Fransız araştırma gemisi, Girit'teki Kandiye Limanı'nda dört gün boyunca bekledi.

Gemi, 10 Kasım Salı günü saat 18.00'de limandan ayrılarak araştırma faaliyetlerine başlarken, Çakri geminin hareketinin ardından Türkiye'nin yeni bir NAVTEX yayımlamasına dikkat çekti.

'MİÇOTAKİS SÜRECİ YÜRÜTEMEDİ'

Atina yönetiminin yayımladığı NAVTEX ile Türkiye'nin karşı duyurusundaki ifadeleri karşılaştıran Çakri, Yunanistan'ın daha önce farklı bir kablo projesi için yayımladığı duyuruda çalışmaların Yunan kıta sahanlığında yapılacağını açıkça belirttiğini hatırlattı.

Elektrik bağlantısı projesine ilişkin son NAVTEX'te aynı ifadenin yer almadığını vurgulayan Çakri, Türkiye'nin ise kendi duyurusunda çalışmaların Türk kıta sahanlığı içerisinde gerçekleştirileceğini belirttiğine işaret etti.

Başbakan Kiryakos Miçotakis yönetiminin süreci yanlış yönettiğini savunan Çakri, Yunanistan'ın Fransa üzerinden Türkiye'ye yazılı bildirim yapılmasını kabul ederek diplomatik açıdan geri adım attığını ileri sürdü.

Yunan milletvekili, Fransa'nın tutumunun Atina'nın beklentilerini karşılamadığını belirterek Yunan hükümetinin kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini kaydetti.