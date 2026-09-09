Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, SKAÏ televizyonuna verdiği röportajda, 'Türkiye'ye sahada karşılık vermeye hazır olduklarını' söyledi.

Yerapetritis, "Yunanistan’ın olası her duruma karşı operasyonel hazırlığa ve planlara sahip olduğunu" söyledi.

Türkiye ile yaşanan gerginliğe ve sahadaki duruma atıfta bulunan Yerapetritis, "Hissiyatımız, sahada bir tehlike bulunmadığı yönündedir. Elbette her zaman teyakkuzdayız. Her türlü gerilim ve baskı artışı için tüm senaryolarımız hazırdır. Açıkça belirtmek gerekirse sahada yanıt vermeye hazırız" dedi.

'GERÇEK GÜÇ LAFTA DEĞİL'

Savaş söylemlerine karşı uyarıda bulunan ve bu tür yaklaşımların bölge güvenliği için tehlikeli olduğunu ifade eden Yerapetritis, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle tarih bilmeyen ve savaş çığırtkanı olan pek çok kişinin bulunduğunu belirtelim. Bunlar ortaya çıkıp, bölgedeki güvenlik ve refah için gerçekten tehlikeli olan bir düşmanlık ve kibir tonu yaratmaya çalışacaklardır

Bu söylemlerin yalnızca Türkiye'de değil, Yunanistan dâhil her yerde bulunduğunu ekleyen Bakan, gerçek gücün lafta olmadığını vurguladı.

Yerapetritis, "Zaten gerçek güç lafta değildir. Gerçek güç; diplomatik etki alanının genişletilmesinde, savunma dayanıklılığında ve güçlü ekonomidedir. Bağıran kişi her zaman en güçlü olan değildir. Muhtemelen zayıf olandır" açıklamasını yaptı.

'KARA SULARINI 12 MİLE ÇIKARACAĞIZ'

Yunan adaları çevresindeki karasularının 12 mile çıkarılması konusuna değinen Yerapetritis, "bu durumun Uluslararası Deniz Hukuku'ndan doğan tek taraflı bir hak olduğunu" öne sürdü ve "Atina'nın bundan asla vazgeçmediğini" belirtti.

Bakan, Yunan karasuları atılacak adımın zamanla geleceğini ifade etti ve şu açıklamayı yaptı:

"İyon Denizi’nde yptığımız gibi, Yunan devleti tarafından uygun görüldüğünde bu da gerçekleşecektir"

Diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini savunan Yerapetritis, hükümetin hiçbir korkuya sahip olmadığını belirterek deniz parkları kararnamelerinin çıkarılacağını ve Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantı kablosunun döşenmesinin plan doğrultusunda ilerleyeceğini ifade etti.

İTTİFAKLARA DEĞİNDİ

Yunanistan’ın İsrail gibi ülkelerle olanittifakına değinen Yerapetritis, İsrail ile savunma ve teknoloji alanındaki iş birliğinin süreceğini, aynı zamanda Arap dünyasıyla da stratejik temasların sürdürüldüğünü kaydetti.

Yaşanan tırmanma hakkında Avrupa Birliği’nin bilgilendirildiğini aktaran Yerapetritis, "Cevap kesindir: Yunanistan egemenlik konularını tartışmayacaktır" diye konuştu.

Atina'nın "gri bölgeleri" ve adaların silahsızlandırılması konularını müzakere etmeyeceğini vurgulayan Bakan, Yunanistan’a göre uluslararası yargıya taşınabilecek tek anlaşmazlığın Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı sınırlandırması olduğunu belirtti.