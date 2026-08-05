Türkiye ve İsrail arasında yaşanan gerilim, son yıllarda Türkiye'yi hedef alan açıklamalarıyla öne çıkan Yunanistan'ın daha fazla İsrail'e yaklaşmasına neden oldu.



Her fırsatta Türkiye'yi ülkelerine yönelik büyük bir tehdit olarak tanımlayan Yunan hükumeti, 4,2 milyar euroya kadar yükselen bütçe ile İsrail'den 'Aşil Kalkanı' adlı hava savunma sistemini satın almak için girişimlere başladı.









ESKİ BAKANDAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA: "TÜRKİYE İKİ KATINI FIRLATIR"



Yunanistan eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, İsrail manşeli hava savunma sistemlerinin ülkesinin ihtiyaçlarını karşılamayacağını belirterek, bu durumun Türkiye'yi tahrik etmekten başka bir duruma yol açmayacağına dikkat çekti.



Varoufakis, kurulacak hava savunma sisteminin muhtemel bir kriz durumunda dahi beklenen caydırıcılığı sunmayacağını söyleyerek, Türkiye'nin askeri kapasitesinin Yunanistan'a kıyasla çok daha büyük oluşuna dikkat çekti.





Eski bakan Varoufakis, "Eğer bu sistem Türk füzelerinin yarısını düşürmeyi başarırsa Ankara bunun yerine iki katından fazlasını fırlatır. Böylece silahlar daha fazla güvenlik değil, daha tehlikeli bir tırmanma üretir" ifadelerini kullandı.