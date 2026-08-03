Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kritik seçimlere yaklaşık 10 ay kala Türkiye kıyılarına yakın noktada bulunan Leros Adası'nı ziyaret etti. Ada temasları kapsamında sınır karakollarındaki Yunan askerleriyle bir araya gelen Miçotakis, karşılaştığı Türk turistlerin halini hatırını sorudu.

Leros News'te yayımlanan görüntülere göre bugünkü Leros ziyaretinde, marinada bulunan Türk bayraklı tekneyi gören Miçotakis, uzaktan el sallayarak Türk vatandaşlarını selamladı.

TÜRK TEKNESİNE YAKLAŞIP SELAM VERDİ

Ziyaret sırasında Leros Marinası'na geçen Miçotakis ile liman görevlileri arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Görevlilerin limanda çok sayıda Türk bayraklı teknenin bağladığını söylemesi üzerine Miçotakis, marinada demirli olan Türk bayraklı bir tekneye yaklaşıp selam verdi.

Teknedeki Türk denizcilere uzaktan el sallayan Yunanistan Başbakanı, denizcilerin selama karşılık vermesi üzerine teknenin yanına kadar geldi. Türk denizcilerle Türkçe konuşarak "Hoş geldiniz. Nasılsınız?" diyen Miçotakis, tatilcilerin nazik yaklaşımı ve daveti üzerine "Güzel tatiller dilerim, kendinize dikkat edin" ifadelerini kullanarak marinadan ayrıldı.

'ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİM'

Geçmiş yıllarda sınır adalarında göçmen ve sığınmacı krizleriyle karşı karşıya kalındığını hatırlatan Miçotakis, bugün ise Türkiye'den başlatılan hızlı vize (kapıda vize) uygulaması sayesinde Oniki Ada genelinde çok sayıda Türk turistin ağırlandığını belirtti. Yunan Başbakanı, bu durumun hem yerel halk hem de ada ekonomisi açısından son derece olumlu ve önemli bir değişim olduğunu dile getirdi.