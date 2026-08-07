Yunan ordusu Türk İHA ve uçaklarını 'Yunan sınırlarını ihlal etmekle' suçladı ve Yunan uçaklarının it dalışına girmek üzere havalandığını duyurdu.

Perşembe günü yaşanan olaylarda Türk ve Yunan pilotu it dalaşına girdi, ancak silahlarını ateşlemedi. Pilotlar birbirlerinin uçaklarına silahlarını kitledi.

Yunan basınına göre bu it dalaşı Türk ve Yunan pilotlar arasında yaşanan sekizinci benzer olay oldu.

TÜRK UÇAKLARI HAKKINDA 'İHLAL' İDDİASI

Olay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'yi bir savunma ittifakıyla bağlayacak olan imzayı atmadan bir gün önce gerçekleşti.

Yunan ordusu, bir Türk ATR-72 turboprop uçağı ile insansız hava araçlarının da Yunan hava sahasını ihlal ettiğini de öne sürdü.

MSB, henüz konu hakkında açıklama yapmadı. Yunanistan'ın saldırgan tutumu ise devam ediyor.