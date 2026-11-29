Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile üç günlük İstanbul ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdiği görüşme, Yunan basınında farklı başlıklarla ele alındı.

Kathimerini, Newsbomb, Neos Kosmos ve Pontosnews gibi önde gelen yayın organları, zirvenin tarihsel boyutuna, iki ülkenin resmi açıklamalarına ve Tasulas'ın Fener Rum Patrikhanesi temaslarına geniş yer ayırdı.

NEWSBOMB: 1974'TEN BU YANA İLK RESMÎ GÖRÜŞME

Newsbomb haber sitesi, Dolmabahçe'deki buluşmayı "tarihî" olarak nitelendirdi. Haberde, görüşmenin Yunanistan'da 1974 yılında demokrasiye geçişten bu yana görevdeki bir Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın Türk topraklarında bir Türkiye Cumhurbaşkanı ile yaptığı ilk resmî ikili görüşme olduğu vurgulandı. Zirvenin perde arkasına da değinen site, Tasulas'ın çarşamba günü Erdoğan'ı arayarak İstanbul ziyareti hakkında bilgi verdiğini, perşembe günü Türk tarafının görüşme teklifini ilettiğini ve programın cuma günü kesinleştiğini aktardı.

Newsbomb ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın azınlıkları iki ülkenin "ortak mirası" olarak tanımlamasına ve insani kriterler çerçevesinde Yunanistan'dan da benzer bir karşılık beklendiği yönündeki ifadelerine dikkat çekti.

KATHİMERİNİ VE NEOS KOSMOS: DİYALOG VE "BARIŞ DENİZİ" VURGUSU

Kathimerini gazetesi, görüşmeyi "Diyalog ve Diplomasinin Önemi Vurgulandı" başlığıyla okurlarına sundu. Gazete, Yunanistan Cumhurbaşkanlığının açıklamasına dayanarak iki liderin gerilimlerin arttığı bir dönemde sorunların barışçıl çözümüne bağlılık mesajı verdiğini yazdı. Haberde, Tasulas'ın İstanbul'daki Rum azınlık ile Trakya'daki Müslüman azınlığı iki ülke arasında bir "dostluk köprüsü" olarak nitelendirdiği ve iki NATO müttefikinin bölgesel istikrar sorumluluğuna işaret ettiği belirtildi.

Neos Kosmos ise hem Atina hem de Ankara'dan yapılan resmî açıklamalara yer verdi. Türkiye Cumhurbaşkanlığının açıklamasına atıfta bulunan gazete, Erdoğan'ın Ege'yi bir "barış denizi" hâline getirme kararlılığını ve hem Ege'nin hem de Doğu Akdeniz'in refah bölgeleri olması gerektiği yönündeki sözlerini aktardı. Gazete ayrıca, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Kutras'ın, görüşmeye katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandra Papadopulu'nun izlenimlerini paylaşarak Dolmabahçe'de "son derece olumlu bir atmosferin hâkim olduğunu" söylediğini bildirdi.

PONTOSNEWS: 40 DAKİKALIK ZİRVEDE KİMLER YER ALDI?

Pontosnews, görüşmenin yaklaşık bir saatlik gecikmeyle başladığını, 40 dakika sürdüğünü ve toplantı sonrasında basına herhangi bir açıklama yapılmadığını aktardı. Haberde, Türk basınında görüşme öncesi Ege, Doğu Akdeniz, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi ve Kıbrıs başlıklarının olası gündem maddeleri olarak öne sürüldüğü hatırlatıldı.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre Dolmabahçe'deki görüşmede Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç yer aldı. Yunan heyetinde ise Kültür Bakanı Lina Mendoni ile Dışişleri Bakan Yardımcıları Yannis Loverdos ve Aleksandra Papadopulu hazır bulundu.

FENER ZİYARETİ VE HEYBELİADA MESAJLARI

Pontosnews ve Neos Kosmos, Tasulas'ın Dolmabahçe'nin ardından Aziz Andreas'ın anıldığı Taht Yortusu dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi'ne gerçekleştirdiği ziyareti de yakından takip etti. Neos Kosmos, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un iki halkın barış içinde bir arada yaşama dileğini ve Heybeliada Ruhban Okulunun "55 yıllık sessizliğin ardından yeniden öğrencilerini ağırlamayı sabırla beklediği" yönündeki mesajını öne çıkardı.

Haberlerde ayrıca Tasulas'ın Sismanoglio Megaro'da düzenlenen akşam yemeğinde 1923'te 120 bin civarında olan Rum nüfusun bugün yaklaşık 2 bine düştüğünü hatırlatarak azınlık kökenli gençlerin geri dönüşüne yönelik küçük bir hareketliliğin başladığını ifade ettiği aktarıldı. Pontosnews ise Tasulas'ın İstanbul programı kapsamında Heybeliada Ruhban Okulu'nun yenilenen bölümlerini gezeceğini, sergi açılışına katılacağını ve Aya Yorgi Kilisesi'ndeki ayinin ardından Atina'ya döneceğini kaydetti.