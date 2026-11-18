Yunan Kathimerini gazetesi, ABD'nin Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle bölgede uzun vadeli askeri konuşlanmaya ilişkin planlarını yeniden gözden geçirdiğini ileri sürdü. Gazetenin haberinde, Girit ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) üslerin bu planlarda öne çıktığı savunuldu. Haberde, Girit Adası'ndaki Suda deniz üssü ile Akrotiri'deki hava üssüne dikkat çekildi. GKRY'de ABD güçlerinin konuşlandırılmasına yönelik altyapı çalışmalarının da hızlandığı belirtildi. Kathimerini, özellikle Baf'taki Andreas Papandreu hava üssünde, ABD'nin C-17 tipi nakliye uçakları ile F-16 ve F-15 tipi savaş uçaklarının kullanımına yönelik çalışmaların son bir yılda hızlandığını yazdı. Haberde, GKRY hükümetinin geçen ay Tatlısu'daki Evangelos Florakis deniz üssünün modernizasyonu için bütçe ayırma kararı aldığı hatırlatıldı. Gelecekte Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ve ABD'nin donanma birimlerinin buradaki limana yanaşabileceği kaydedildi. Tatlısu'daki deniz üssünün, GKRY ile Fransa arasındaki ilgili anlaşma kapsamında Doğu Akdeniz'de seyreden Fransız gemileri tarafından da kullanılabileceği aktarıldı.

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