Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Vangelis Liolios, birinci lig maçlarında şike ve yasa dışı bahis yapıldığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Atina Savcısı Apostolis Grammenos, üç ay süren soruşturmada birinci lig maçlarında şike ve yasa dışı bahis yapıldığına ilişkin bulgulara rastladı. Grammenos, kaçma ihtimali olduğu kanaatine vararak Liolios'un gözaltına alınmasını talep etti. Hakkında gözaltı kararı verilenler şike, yasa dışı bahis ve rüşvet gibi suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor. Gözaltına alınanların yarın ifade vermesi öngörülüyor. ATAMAN'DAN FLAŞ PAYLAŞIM Panathinaikos döneminde hakemlerden fazlasıyla şikayetçi olan koç Ergin Ataman da hakemlere dair haberi sosyal medya hesabında paylaştı.

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