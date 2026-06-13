Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi 5'inci ve son maçında Olympiakos, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 89-85 yenerek şampiyon oldu.

Ancak mücadelenin ardından yaşananlar skorun önüne geçti. Olympiakos'tan Tyrique Jones, mücadele sona erdikten sonra maç içinde gerilim yaşadığı Panathinaikos'un yıldızı Kendrick Nunn'a saldırdı. İki oyuncu birbirine girdikten sonra güvenlik güçleri ikiliyi ayırdı. Ancak o sırada Jones, aradan sıyrılarak Nunn'u yumrukladı ve yaraladı.

Ergin Ataman, mücadelenin ardından yaşananlardan sonra adeta çılgına döndü. Maçtan sonra açılama yapan Ataman "Biz kaybetmeyi kabul ettik. Tyrique Jones soyunma odamıza geldi ve Kendrick Nunn'a vurdu! Nunn şu an yaralandı, bu s*** Jones'u bunu nasıl yapabiliyor? Böyle bir şey nasıl olabilir?" ifadelerini kullandı.