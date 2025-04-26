Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, EuroLeague yönetimi ile restleşti.

Yunan devinin patronu play-off'ta Anadolu Efes’e karşı oynanan ikinci müsabakadaki hakem kararları nedeniyle küplere bindi.

ÇEKİLME TEHDİDİ

Instagram üzerinden açıklama yapan Giannakopoulos EuroLeague yönetimini, ligden çekilmek ile tehdit etti. Yaptığı açıklamada ayrılık planlarını da açıklayan Panathinaikos Başkanı “Yunanistan’da bir söz vardır; ‘Nazik olunca seni zayıf zannederler.’ Biz zayıf değiliz, inan bize! Hepinizden daha güçlüyüz. Bize bakın! EuroLeague’e on yıllık imza atmamı mı istiyorsunuz? Gidin kendi kendinize oynayın! Biz NBA’e ya da FIBA’ya gideriz. Beni on yıllık imza atmamı istemek için 27-28 Nisan’da İstanbul’a mı davet ediyorsunuz? Er ya da geç hepiniz uyanacaksınız. Ben sorun değilim, ben sizin çözüm yolunuzum.” ifadeleri ile tepkisini gösterdi.

'CEZADAN KORKMUYORUM'

Organizasyonun kendisine ceza verme ihtimaline de değinen Dimitris Giannakopoulos “Bana ceza yazabilirsiniz, umurumda değil. Çünkü bana ihtiyacınız yok. Ama Nunn’a, Sloukas’a, Ergin Ataman’a, Grant’e, Juancho’ya ceza veremezsiniz…” sözlerini kullandı.