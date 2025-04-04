Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitrios Hupis, Aydın’ın Didim ilçesine 5 mil kuzeyindeki Bulamaç (Farmakonisi) adasını ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitrios Hupis, Lozan Antlaşması’na göre çivi dahi çakılmaması gereken ancak yerleşim yeri oluşturularak askeri birliğin konuşlandırıldığı ve ileri karakol haline dönüştürülen adada askeri birliği ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

GECEYİ ASKERLERLE KARAKOLDU GEÇİRDİ

Hupis’e adadaki askeri karakolda görevli komutan tarafından kendisine bilgilendirilme yapıldı. Askerlerle sohbet eden Genelkurmay Başkanı Hupis geceyi askerlerle birlikte aynı karakolda geçirdi.

ZİYARETLERİNE DİĞER ADALARDA DEVAM EDECEK

Yaklaşmakta olan Paskalya bayramı öncesinde ziyaretlerine oniki adalardan başlayan Orgeneral Hupis, ziyaretlerini bölgedeki diğer adalara da yayarak devam ettirmesi bekleniyor. Hupis son olarak Meriç (Evros) iline giderek Paskalya bayramı ziyaretlerini tamamlamış olacak.