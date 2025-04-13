9-12 Nisan tarihlerinde Delphi’de düzenlenen 10. Delphi Ekonomi Forumu’nda konuşan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis, Türkiye'yi küstahça tehdit etti.

Houpis, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin Türkiye'ye her an müdahale etmeye hazır olduğunu söyledi, Türkiye’nin Yunanistan için tehdit oluşturmaya devam ettiğini söyledi. Houpis "Türkiye'ye 5 dakika içinde müdahale etmeye hazır olduklarının" altını çizdi.

Türkiye’nin "her gün revizyonist bir yaklaşımla farklı başlıkları gündeme taşımaya çalıştığını" belirterek söylemini daha da saldırgan bir hale getirdi.

TEHDİTKAR SÖZLER

Houpis, Türkiye'nin NAVTEX açıklamaları hakkında, “Silahlı kuvvetler her şeye hazır. Yunan vatandaşının bazı açıklamalar karşısında en ufak bir güvensizlik duymasına gerek yok. Bu açıklamaları büyük ölçüde psikolojik nitelikte görüyoruz” dedi.

Alpha TV’den gazeteci Kostas Sarikas’ın moderatörlüğünü yaptığı oturumda konuşan Houpis, Türkiye'ye karşı “Şartsız ve koşulsuz kararlıyız. Gerekirse beş dakika içinde karşılık veririz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Akdeniz'de her geçen gün artan nüfusu sorulduğunda Houpis “Bir Genelkurmay Başkanı asla rahat uyuyamaz” dedi. Türkiye'ye karşı Yunanistan'da yaşanan ekonomik kriz döneminde yaşanan "operasyonel eksikliklerin giderildiğini" söyledi.

GENÇLERİ ORDUYA KATILMAYA TEŞVİK ETTİ

Yunanistan'ın askeri harcamalarına da değinen Houpis, ilk kez 12 yıllık bir askeri bütçe planlamasına geçildiğini, teknolojik gelişmelere odaklanıldığını ve özellikle insansız sistemlerin artık belirleyici rol oynadığını vurguladı. Türkiye'nin bu konudaki gelişmelerine itafen Houpis, "teknolojiler gelişirken, karşı teknolojilerde gelişiyor" dedi.

Yeni silahlanma programının beş temel parametre üzerine kurulduğunu söyleyen Houpis, mevcut sistemlerin verimli şekilde kullanılması, donanma ve hava kuvvetlerine yeni birimlerin katılması, Akdeniz ve Ege’deki savunma hattının güçlendirilmesi, hava ve deniz kuvvetlerinin hareket alanının genişletilmesi ve adaların kara unsurlarının sunduğu avantajların etkin kullanılması gerektiğini anlattı.

Askeri okulları tercih edecek gençler için de bir çağrıda bulunan Houpis, silahlı kuvvetlere katılmanın bir meslek değil bir çağrı olduğunu ve bu yolun hem vatan için hem de birey için anlamlı bir yaşam sunduğunu söyledi.