Cumartesi öğleden sonra, Atina Uçuş Haftası kapsamında düzenlenen hava gösterisi sırasında bir F-4 Phantom savaş uçağı, Yunanistan’ın Tanagra hava üssünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı düştü. İlk bilgilere göre, yüzlerce seyirci gösteriyi yakından izlerken, uçak inişten kısa bir süre önce alçak irtifadan üssün pistine düştü. Kazanın ayrıntıları şimdilik belirsizliğini koruyor. Uçaktaki iki personelin durumu hala bilinmiyor. Gösteri ve hava fuarı ise itfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında iptal edildi.

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