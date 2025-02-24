Yunanistan medyası “Türkler, Evros (Meriç) ve adalarımızdaki hedeflere çok uzak mesafeden, güvenli bir mesafeden saldırı kabiliyetlerini artırıyor. Göktan" bombası uzun menzili sayesinde sadece Evros'ta (Meriç) A Hattı'nda savaşan birliklerimizi ve Ege'deki adalarımızı değil, aynı zamanda bu birliklerin ihtiyatlarını, stratejik hedeflerini ve kamusal hizmet projelerini de vurabilecek.” diye yazdı.

ASELSAN, Tolun Mühimmatının Roket destekli versiyonu olan Göktan Füzesi ile ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdiğini açıklaması Yunanistan’da geniş yankı uyandırdı.

Yunan basını, Türkiye’nin savunma sanayiindeki atılımlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor. Yunanistan ulusal medyası bir önceki denemelerde olduğu gibi, Tolun Mühimmatının Roket destekli versiyonu olan Göktan Füzesi ile ilk test atışını başarıyla gerçekleştirmesini sayfalarına taşıdı.

TÜRKLER EGE ADALARINI VE MERİÇ BÖLGESİNİ VURABİLECEK

Yapılan haberlerde, “Türkler, Evros (Meriç) ve adalarımızdaki hedeflere çok uzak mesafeden, güvenli bir mesafeden saldırı kabiliyetlerini artırıyor. Göktan” bombası uzun menzili sayesinde sadece Evros’ta (Meriç) A Hattı’nda savaşan birliklerimizi ve Ege’deki adalarımızı değil, aynı zamanda bu birliklerin ihtiyatlarını, stratejik hedeflerini ve kamusal hizmet projelerini de vurabilecek” ifadelerine yer verildi.

Haberlerde özetle şu ifadeler kullanılıyor:

***“Türkiye’nin yeni uzun menzilli bombası “Göktan” ve Yunan Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik tehdidi”

***Türkler, Evros (Meriç) ve adalarımızdaki hedeflere çok uzak mesafeden, güvenli bir mesafeden saldırı kabiliyetlerini artırıyor.

***Türkiye’nin büyük ordusu ile hızla büyüyen savunma sanayisinin, Erdoğan’ın ülkesinin dış politikasını yürütmek için komşumuzun ustalıkla kullandığı iki “alet” olduğu biliniyor.

***Savunma sistemleri konusunda uzmanlaşmış saygın bir uluslararası medya kuruluşu, Türk savunma şirketi Aselsan’ın, Saab ve Boeing’in “öncülüğünü yaptığı” GLSDB Kara Konuşlu Küçük Çaplı Bomba’dan ilham aldığını gizlemeyen “Göktan” adını verdiği yeni ürününün ilk test atışını gerçekleştirdiğini bildirdi.

***GLSDB’de olduğu gibi Türk tasarımı da mevcut 139 kg’lık Tolun uzun menzilli süzülme bombasını (129 kg’lık GBU-39 SDB’ye kıyasla) katı yakıtlı bir füzeyle birleştirerek uzun menzilli bir kara saldırı sistemi oluşturuyor.

***Bu ortak özelliklere karşın GLSDB, M270 ve HIMARS sistemlerinden geliştirilen M26 güdümsüz roket motorunu kullanırken, Aselsan Türk ortağı DeltaV ile birlikte çalışıyor.

***İkincisi ise küçük boyutlu ve hafif uyduları fırlatmak için potansiyel olarak ekonomik fırlatma araçları geliştiren ve üreten bir uzay girişimidir. Göktan’ın teknik yetenekleri hakkında kamuoyuna herhangi bir bilgi verilmiyor. DeltaV’nin internet sitesinde roketle ilgili herhangi bir bilgi yer almıyor.

***Aselsan’ın GLSDB ile ulaşılan 150-160 km’nin altındaki bir menzil parametresiyle yetinmesi pek mümkün görünmüyor.

TÜRKİYE GÖKTAN İLE EGE ADALARI VE MERİÇTE TEHDİT OLUŞTURUYOR

***Sonuç olarak, Aselsan’ın bu özel uzun menzilli “Göktan” bombasının elektronik harp (EH) zafiyetini gidermeyi başarması halinde, Silahlı Kuvvetlerimiz (Yunanistan) için çok büyük bir tehdit oluşturacağını, zira topraklarımızdaki hedeflere, uzun mesafeden ve Türklerin güvenliğinden taarruz imkânını önemli ölçüde artıracağını söyleyebiliriz.

“Göktan” bombası uzun menzili sayesinde sadece Evros’ta (Meriç) A Hattı’nda savaşan birliklerimizi ve Ege’deki adalarımızı değil, aynı zamanda bu birliklerin ihtiyatlarını, stratejik hedeflerini ve kamusal hizmet projelerini de vurabilecek.”