Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en nüfuzlu Yunan-Rum lobi kuruluşlarından biri olan Amerikan Helen Enstitüsü (AHI), Ankara ile Washington arasında son dönemde ivme kazanan askeri yakınlaşmayı baltalamak için Beyaz Saray nezdindeki baskılarını üst seviyeye çıkardı.

Yunan basınından Kathimerini'nin aktardığı gelişmeye göre, AHI Başkanı Nick Larigakis imzasıyla ABD Başkanı Donald Trump'a gönderilen resmi mektupta, Türkiye’nin yerli ve milli 5. nesil savaş uçağı projesi KAAN için kritik öneme sahip olan F110 motorlarının satışına sert tepki gösterildi.

GE Aerospace tarafından üretilen ve toplam değeri 700 milyon doları aşan uçak motorlarının tedariki için Kongre’ye yapılan resmi bildirim, Yunan lobisi tarafından "derin endişe verici" bir hamle olarak nitelendirildi.

S-400 KARTINI OYNADILAR

Lobi başkanı Larigakis mektubunda, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması üzerine 2020 yılında yürürlüğe giren CAATSA yaptırımlarını bizzat Trump yönetiminin imzaladığını hatırlattı.

Dönemin yaptırım kararının ABD'nin ulusal çıkarları açısından son derece isabetli bir adım olduğunu savunan Yunan lobisi, Trump’tan kendi dış politika mirasıyla tutarlı kalmasını ve Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı’na (SSB) yönelik ambargoların arkasında durmasını talep etti.

Ankara'nın S-400 sistemlerinden vazgeçmediğini ve yaptırımları haklı çıkaran hukuki ile askeri gerekçelerin geçerliliğini koruduğunu ileri süren enstitü, Washington-Ankara hattındaki bu kritik askeri sevkiyatın durdurulması için Beyaz Saray'a yönelik diplomatik markajını sıkılaştırdı.