Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, New York'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York şehrine giden Miçotakis, Netanyahu ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e yönelik saldırıların durdurulması ve rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Miçotakis-Netanyahu görüşmesine Yunanistan'da muhalefetten tepki geldi.

Yunanistan'da Yeni Sol Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Gavriil Sakellaridis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Miçotakis'in Netanyahu ile görüşmesini "Yunanistan için utanç verici" olarak nitelendirdi.

Sakellaridis, Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklama kararı çıkarıldığını hatırlattı.

"NETANYAHU'NUN UYDUSU HALİNE GELMEMELİ"

Yeni Sol Partisi, Yunanistan'ın son yıllarda İsrail ile askeri ve stratejik ilişkilerini de eleştirdi.

Parti, hükümetin dış politikasının Yunanistan'ı İsrail'in Doğu Akdeniz'deki askeri planlarına giderek daha fazla bağladığını öne sürdü.

Sakellaridis, Yunanistan'ın "Netanyahu'nun uydusu haline gelmemesi gerektiğini" ifade etti.

Yeni Sol Partisi, İsrail ile askeri işbirliğine son verilmesi, Yunanistan'ın bağımsız bir dış politika izlemesi, uluslararası hukukun savunulması ve Filistin halkına destek verilmesi çağrısında bulundu.