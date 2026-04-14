BBC' Yunanistan polisinin, ülkede yakalanan göçmenleri zorla ve şiddetle Türkiye'ye geri dönmeye zorladığını ortaya koydu. Ulaşılan polis iç yazışmalarında, "paralı asker" olarak tanımlanan kişilerin görevlendirilmesinin üst düzey yetkililer tarafından emredildiği ve denetlendiği ortaya çıktı.

'PARALI ASKERLER 2020'DEN BERİ SINIRDA'

Sınırdaki göçmenlerin 'paralı asker' ekipleri tarafından yerlerde sürüklendiği, şiddet görerek insnalık dışı bir muameleye maruz kaldıkları belirtildi. Göçmenlerin soyulduğu, dövüldüğü hatta cinsel saldırıya bile uğradıkları aktarıldı.

Bu şiddeti uygulan "paralı askerlerin" en az 2020'den bu yana sınırda resmi olmayan şekilde kullanıldığı öne sürüldü.

BAŞBAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, BBC'ye yaptığı açıklamada bu iddialardan "tamamen habersiz" olduğunu savundu. Ülke yetkilileri ise BBC'nin ayrıntılı yazılı sorularına yanıt vermedi.