Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias katıldığı bir televizyon programında Ege Denizi'ndeki kara sularını genişletmenin Yunanistan için tek taraflı bir egemenlik hakkı olduğunu vurguladı.

Bu hakkın ne zaman kullanılacağının tamamen ulusal çıkarlara bağlı bir tercih meselesi olduğunu belirten Dendias, "Biz bu adımı İyon Denizi'nde daha önce attık. Yunanistan kara sularını genişletme hakkına sahip. Bunun ne zaman yapılacağı ulusal çıkarların tartılması meselesidir. Bu bir seçim meselesidir ancak bu bir egemenlik hakkıdır. YTani tek taraflı bir haktır" dedi.

Bakan ayrıca Türkiye'nin, Yunanistan'ın karasularını genişletmesini bir savaş sebebi saymasını kabul etmeyeceklerini altını çizdi.

Dendias, "Uluslararası hukukun bu hakkı tanıdığını" söyledi ve "Yunanistan'ın zayıf bir devlet olmadığını, güçlü olanın dayatmaya çalıştığı hukuksuzluğu asla kayıtsız kalmayacaklarını" söyledi.

Dendias, Türkiye'nin karasularını koruyacağına dair açıklamalarını "iç siyaset" için yapılan hamle olarak tanımladı.

Bakan, "Bu iddialar ciddi değil. Fidan ve diğer isimler Erdoğan'ın potansiyel halefleri olarak anılıyor. Türkiye'nin savaş tehdinin iç siyaset için yaptığını söyleyebilirdik ama bunu yapmıyoruz. Çünkü biz ciddiyet sahibiyiz. Bizim en büyük varlığımız yanıtlarımızdaki sakinliktir" dedi.