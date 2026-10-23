Mehmet Emre ÖZTÜRK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Yunanistan basınına açıklamalarda bulundu. Ta Nea gazetesine konuşan Fidan, Ege’deki 12 mil gündemi ve Doğu Akdeniz sorununa karşı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TBMM’nin, 1995’te aldığı ‘Casus Belli’ kararı ile Yunanistan’ın karasularını 6 deniz milinin üzerine çıkarmasını “savaş” kararı saymasına ilişkin soruya, Fidan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Casus belli konusunda birçok kişi bunun bir savaş tehdidi olduğunu düşünüyor. 1995 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yayımlanan bir bildiridir, bir kanun değildir. Yunanistan’ın Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni kabul ettiği dönemde, söz konusu uluslararası sözleşmeye dayanarak bu hakka sahip olabileceğine işaret edilerek yayımlanmıştır”

‘MAVİ VATAN TASARISI YOK’

Röportajda Mavi Vatan’a ilişkin olası bir yasa tasarısı da gündeme geldi. Konuyla ilgili sorusuyu yanıtlayan Fidan, böyle bir tasarının bulunmadığını belirtti. Fidan, “Mavi Vatan yasa tasarısı diye bir şey yok. Deniz parkı meselesi henüz tartışmaya açılmış değil” dedi.

Fidan, Türkiye’nin Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında planlanan elektrik kablosu projesine (GSI) kategorik olarak karşı çıkmadığını belirterek deniz araştırmaları öncesinde Ankara’ya yazılı bildirim yapılmasını istedi. Atina ile enerji işbirliğine gidilebileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Biz kablo hattına karşı çıkmıyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’da önerdi. 2 bin kilometre uzaktan elektrik taşımak yerine bizden elektrik almayı tercih edebilirsiniz. Bizim talep ettiğimiz şey, araştırma yürüttüğünde bize sadece sözlü değil, yazılı bir ihbar gönderilmesi”

‘TÜRKLERDEN İZİN ALMAYACAĞIZ’

Kathimerini Gazetesi ise bu açıklamaları “Türklerden izin alınmayacak” olarak değerlendirdi. Türkiye’nin egemenliğinin yok sayıldığı Vasilis Nedos imzalı haberde, “Hakan Fidan, Yunanistan-Kıbrıs elektrik şebekesi bağlantısının (GSI) uygulanması için izin yerine yazılı bildirim talep etti” satırlarına yer verdi. Ayrıca gazeteye konuşan Yunan analistler “izin” kelimesinin kullanılmaktan kaçınmanın daha iyi olacağını vurguladı.

YUNAN GAZETESİ MANŞET YAPTI

Ta Nea gazetesi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarını 21 Ekim tarihli sayısında manşetten duyurdu. Fidan’ın Yunanistan’ı Türk siyasetindeki “günah keçisi” olarak nitelendirmesi, casus belli konusundaki açıklamaları ve “Mavi Vatan’a ilişkin bir yasa tasarısı bulunmadığı” yönündeki sözleri öne çıkarıldı.

‘Türk Ege’sine AB yasağı geldi

Türkiye’nin Ege kıyılarını tanıtmak amacıyla kullandığı “Turkaegean” markasının Avrupa Birliği’ndeki tescili kesin olarak iptal edildi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nin (EUIPO) kararına karşı dava açmaması üzerine iptal kararı 14 Ekim’de onanmış oldu. Yunan basını, Ankara ile Atina arasında konunun büyütülmemesi için uzlaşı arayışı olduğunu öne sürdü. “Turkegean” markası, 16 Temmuz 2021’de ortaya çıkmıştı.

Türkiye Doğu Akdeniz’de yetki alanlarını genişletiyor.

Doğu Akdeniz mutabakatına Mısır’dan itiraz, ABD’den destek

Mısır, Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasını onaylamasına sert tepki gösterdi. Kahire yönetimi, söz konusu anlaşmayı “kesin hükümsüz ve hukuki sonuç doğurmayan” bir düzenleme olarak nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ise bölgede artan gerilime ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, “Doğu Akdeniz’deki ortaklarımızı deniz yetki alanı uyuşmazlıklarını iyi niyetli müzakereler yoluyla çözmeye teşvik ediyoruz” dedi. Öte yandan Ankara ve Atina’nın anlaşmazlıkları çözmesi için çağrıda bulunuldu.