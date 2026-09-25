Ankara-Atina hattında gerilimin arttığı bir dönemde, Yunanistan'da yaklaşık 100 bin yedek askerin cep telefonlarına ve elektronik posta adreslerine "Özel Sevk Belgesi" bulunduğuna dair bildirim gönderildi.

Mesajların çok sayıda kişiye aynı dönemde ulaşması üzerine ülkede seferberlik hazırlığı yapıldığı iddiaları ortaya atıldı.

Yunan askeri makamları mesajların seferberlik çağrısı anlamına gelmediğini ve yedek asker bilgilerinin güncellenmesi amacıyla gönderildiğini duyurdu.

'SEFERBERLİK ÇAĞRISI DEĞİL'

Yunan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, gönderilen belgelerin yedek askerlerin adres, yaş, uzmanlık alanı ve diğer askeri bilgilerinin güncellenmesi amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Belgelerin gönderilmesinin, kişilerin hemen birliklerine çağrılacağı veya ülkede seferberlik ilan edildiği anlamına gelmediği kaydedildi.

2030'A KADAR 150 BİN AKTİF YEDEK ASKER HEDEFİ

Bu arada mesajların gönderilmesi, Yunanistan'ın "Ajanda 2030" kapsamında yürüttüğü yedek asker reformuyla bağlantılı olarak değerlendiriliyor.

Atina yönetimi, 2030'a kadar 150 bin aktif yedek askerden oluşan daha organize bir yapı oluşturmayı hedefliyor.