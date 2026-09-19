Yunanistan’ın Orta kesiminde yer alan Halkida şehrinin 32 kilometre uzaklığında, yerel saatle 12.56’da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Öğle saatlerinde kaydedilen sarsıntının, yerin 5 kilometre gibi oldukça sığ bir derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi.
Depremin, merkez üssüne yakın bölgelerde yaşayan bazı kişiler tarafından hissedildiği bildirildi.
ATİNA VE ÇEVRESİNDE HİSSELDİLDİ
Sarsıntının hissedildiği en yakın yer, merkez üssünün 86 kilometre güneyinde bulunan ve 660 bin nüfusa sahip olan Yunanistan'ın başkenti Atina oldu.
Atina'daki insanların sarsıntıyı oldukça hafif şekilde hissetti. Yakındaki köy ve kasabalar ise sarsıntıyı daha şiddetli hissettikleri kaydetti.
Sarsıntıya ilişkin olarak Yunanistan genelinden şu ana kadar toplam 4 bildirim ulaştı. Yapılan bu bildirimlere göre ,6 kilometre mesafeye kadar hissedildiği kaydedildi.
En çok bildirimin geldiği yer ise merkez üssünün 9,7 kilometre kuzeydoğusunda bulunan 1.800 nüfuslu Mantoudi kasabası oldu.