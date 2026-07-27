Yunan gümrük çalışanları, iş yoğunluğu ve fazla mesai ücretlerinin ödenmemesini gerekçe göstererek saat 07.30 ile 11.30 arasında ülke genelinde iş bırakma eylemi yaptı. Bu süreçte yalnızca hassas ürün taşıyan TIR’lar ile hasta ve yaşlı yolcu taşıyan araçların geçişine izin verildi.

Eylem nedeniyle Edirne’deki İpsala ve Pazarkule Sınır Kapıları’nda geçişler tamamen dururken, sınır kapılarında sakinlik yaşandı. Grevden habersiz olarak gelen bazı sürücüler ise Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’na yönlendirildi.

Saat 11.30’da sona eren eylemin ardından sınır kapılarında işlemler yeniden başladı. Ancak 4 saatlik duruş nedeniyle kapılarda araç yoğunluğu oluştu.

Ticaret Bakanlığı da yaptığı açıklamada, eylemin sona ermesiyle birlikte Kipi (İpsala) ve Kastanies (Pazarkule) sınır kapılarında geçişlerin normale döndüğünü ve işlemlerin yeniden olağan şekilde sürdüğünü bildirdi. Ayrıca sınır kapılarındaki gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.