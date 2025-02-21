Yunanistan, 2024 yılında Golden Visa (Altın Vize) Programı kapsamında toplam 9.289 başvuru aldı. Bu başvuru sayısı, bir önceki yıla göre %10’luk bir artış göstererek programa olan ilginin hızla arttığını ortaya koydu. Başvurulardaki bu artış, bekleyen dosya sayısında da önemli bir yükselişe yol açtı.

BAŞVURULARIN YÜZDE 30’U REDDEDİLDİ

Yunanistan basınında yer alan habere göre 2024'te yapılan 9.289 başvurunun yalnızca 1.617’si onaylandı, 30’u reddedildi ve 7.641’i halen işlem bekliyor. 2023 yılında 8.477 başvuru kaydedilmiş; bunların 4.244’ü onaylanmış, 42’si reddedilmiş ve 4.189’u beklemede kalmıştı. Başvuruların 2024’te artış göstermesiyle, bekleme sürelerinde de belirgin bir uzama yaşandı.

Başvuru artışı özellikle 2024'ün son çeyreğinde hızlandı. Yılın ilk üç çeyreğinde aylık ortalama 683 başvuru alınırken, bu sayı son çeyrekte 1.048 başvuruya yükseldi. Beklenmedik bu artış, işlem kapasitelerinde yoğunluğa ve gecikmelere neden oldu.

TÜRK YATIRIMCILAR 2. SIRADA

Çinli yatırımcılar hem ilk vize başvurularında hem de yenilemelerde en yüksek orana sahip. Onları, ilk vizelerin %8’ini ve 2024’teki yenilemelerin %5’ini oluşturan Türk yatırımcılar takip ediyor. Lübnanlı yatırımcılar ise her iki kategoride de %5’lik payla üçüncü sırada yer alıyor.