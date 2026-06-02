Yunanistan, Ege Denizi'nde bulunan Kerpe Adası'nda yaşanabilecek su sıkıntısına karşı olağanüstü hal ilan etti. Yetkililer, azalan su kaynakları ve yaklaşan turizm sezonunun oluşturacağı ek yük nedeniyle acil önlemlerin devreye alınacağını açıkladı.

SU SEVİYESİ ALARM VERİYOR

Yunan basınında yer alan haberlere göre, adadaki barajlarda su seviyesinin ciddi oranda düşmesi ve yaz döneminde nüfusun artmasına bağlı olarak tüketimin yükselmesinin beklenmesi üzerine olağanüstü hal kararı alındı.

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanlığı tarafından alınan kararın üç ay boyunca yürürlükte kalacağı bildirildi. Bu süreçte su temini, altyapı çalışmaları ve kriz yönetimine ilişkin işlemlerin daha hızlı yürütülmesi hedefleniyor.

Yetkililer, olağanüstü hal uygulamasının su kaynaklarının korunması, alternatif çözümlerin devreye alınması ve olası kesintilerin önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Özellikle yaz aylarında turizm hareketliliğinin yoğunlaştığı Kerpe Adası'nda, nüfusun katlanarak artması nedeniyle su tüketiminin de önemli ölçüde yükseldiği ifade ediliyor. Uzmanlar ise iklim değişikliği ve kuraklığın Akdeniz havzasındaki ada bölgelerinde su yönetimini giderek daha kritik hale getirdiğine dikkat çekiyor.

Yetkililer, olağanüstü hal süresince alınacak tedbirlerle adanın yaz sezonunu daha kontrollü geçirmesini ve olası su krizinin önlenmesini amaçlıyor.