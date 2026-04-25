Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Atina ile Paris arasındaki savunma ittifakının sarsılmaz olduğunu vurgulayan kritik açıklamalarda bulundu. Başbakan Kiryakos Miçotakis ile birlikte Kathimerini gazetesinin düzenlediği söyleşiye katılan Macron, Ege Denizi'nde Yunan egemenliğine yönelik olası bir tehdit durumunda Fransa’nın tavrının ne olacağına dair net bir mesaj verdi.

ÜSTÜNE BASA BASA MEYDAN OKUDU

Avrupa Birliği’nin küresel düzende saygı duyulan, güvenilir ve çözüm odaklı bir güç olması gerektiğini belirten Macron, Avrupa’nın kendi savunma gündemini oluşturma ve öz güvenini kazanma vaktinin geldiğini ifade etti. Ege’deki olası gerilimlere yönelik soruları yanıtlayan Macron, dostluk ve ittifak kavramlarının lafta kalmadığını hatırlatarak, "Egemenliğinize meydan okunursa kendiniz için ne yapmanız gerekirse yapın, biz orada olacağız" dedi.

Fransa lideri, geçmiş dönemde Doğu Akdeniz ve Kıbrıs açıklarında sergiledikleri askeri duruşun bu kararlılığın en somut göstergesi olduğunu dile getirdi.

SAVUNMA İŞBİRLİĞİNİ YENİLEYECEKLER

İttifakın temelini "güven" olarak tanımlayan Macron, gerçek bir dostun yarın ne yapacağından şüphe duyulmaması gerektiğini vurguladı. Bu diplomatik desteği karşılıksız bırakmayan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise iki ülke arasında 2021 yılında imzalanan stratejik savunma iş birliği anlaşmasının yenileneceğini duyurdu.

Miçotakis, Avrupa’nın güvenliği için savunma harcamalarının artırılmasının ve bu yatırımların daha stratejik planlanmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek Paris ile olan askeri bağların güçlenerek devam edeceği sinyalini verdi.