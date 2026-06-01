Yunanistan, Ege Denizi'ndeki askeri varlığını ve silahlanma faaliyetlerini artırmaya yönelik yeni bir adım attı. Atina yönetiminin savunma stratejilerini ve askeri hamlelerini yakından takip eden Yunan medya kuruluşu OnAlert'ın haberine göre, Ege'de aktif olarak görev yapan ve devriye gezen Yunan savaş gemilerine İsrail yapımı gelişmiş Spike ER2 füzelerinin konuşlandırılmasına başlandı.

Atina'nın savunma bütçesini zorlama pahasına İsrail ile milyarlarca dolarlık askeri anlaşmalara imza atması, bölgedeki askeri dengeleri değiştirme çabası olarak değerlendiriliyor.

BÖLGESEL İSTİKRAR TEHDİT EDİLİYOR

Yunanistan'ın savaş gemilerine entegre etmeye başladığı İsrail menşeli Spike ER2 füzeleri, yüksek isabet yeteneği ve zırh delici özellikleriyle öne çıkıyor. Askeri uzmanlar, Atina yönetiminin bu son silahlanma hamlesini Ege Denizi'ndeki askeri gerilimi yapay bir şekilde tırmandırma girişimi olarak yorumluyor.

Gelişmiş füze sistemlerinin bölgede konuşlandırılmasının, Ege'deki mevcut barış ve istikrar ortamını doğrudan olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Yunanistan ve İsrail, Doğu Akdeniz ve Ege'deki askeri dengeleri derinden etkileyecek milyarlarca avroluk savunma anlaşmalarıyla stratejik ortaklıklarını üst seviyeye taşıyor. Atina yönetiminin Akdeniz’deki askeri koordinasyonu artırma hamlesi, çok katmanlı hava savunma sistemlerinden güdümlü füzelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. İki ülke arasındaki askeri iş birliğinin öne çıkan kritik hamleler şunlar;

Yaklaşık 3 milyar euroluk "Aşil Kalkanı" projesi kapsamında Yunanistan, Meriç, Ege ve Doğu Akdeniz'i kapsayacak çok katmanlı bir hava savunma ağı kurmak için İsrail ile masada.

İsrail'in Demir Kubbe sistemine benzeyen ve 3 milyar euro bütçesi bulunan proje için Barak MX, Davud'un Sapanı ve Spyder füze sistemlerinin tedariki planlanıyor.

ROKET SİSTEMLERİNİ ENVANTERE KATMAYA BAŞLADI

Ayrıca Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin vuruş kabiliyetini artırmak amacıyla İsrailli Elbit Systems firması ile resmi sözleşme imzalandı. Anlaşma kapsamında Yunanistan, hassas güdümlü mühimmat fırlatabilen PULS çok namlulu roket sistemlerini envanterine katmaya başladı.

GÜNEY KIBRIS'TA İŞİN İÇİNDE

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de dahil olduğu üçlü mekanizmayla Akdeniz'deki askeri koordinasyon artırıldı. İmzalanan ortak eylem planı uyarınca; ortak deniz/hava tatbikatları, özel kuvvetler eğitimi, elektronik harp ve İHA karşıtı teknoloji transferi ile istihbarat paylaşımı hız kazandı.